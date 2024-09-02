У Запоріжжі пролунав вибух

Обстріли України

Нагадаємо, востаннє у Запоріжжі лунали звуки вибухів у ніч на 27 серпня. Повідомлялося про застосування балістичного озброєння з окупованого Криму.

В даний момент росіяни атакують Україну дронами типу "Шахед". Вони рухаються з Сумської в напрямку Чернігівської області.

Додамо, що вранці у понеділок, 2 вересня, росіяни атакували Київ крилатими і балістичними ракетами.

Внаслідок атаки поранень зазнали троє осіб. Також у столиці було пошкоджено будівлю Ісламського культурного центру.

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