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У Запоріжжі пролунав вибух

Фото: росіяни обстріляли Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері 2 вересня у Запоріжжі пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Незадовго перед вибухами, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування агресором балістичного озброєння.

"Загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу", - написав Федоров.

Обстріли України

Нагадаємо, востаннє у Запоріжжі лунали звуки вибухів у ніч на 27 серпня. Повідомлялося про застосування балістичного озброєння з окупованого Криму.

В даний момент росіяни атакують Україну дронами типу "Шахед". Вони рухаються з Сумської в напрямку Чернігівської області.

Додамо, що вранці у понеділок, 2 вересня, росіяни атакували Київ крилатими і балістичними ракетами.

Внаслідок атаки поранень зазнали троє осіб. Також у столиці було пошкоджено будівлю Ісламського культурного центру.

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Запоріжжя