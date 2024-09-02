В Запорожье прозвучал взрыв

Вечером 2 сентября в Запорожье прогремел взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Незадолго перед взрывами, в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения агрессором баллистического вооружения.
"Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", - написал Федоров.
Напомним, последний раз в Запорожье раздавались звуки взрывов в ночь на 27 августа. Сообщалось о применении баллистического вооружения из оккупированного Крыма.
В данный момент россияне атакуют Украину дронами типа "Шахед". Они движутся из Сумской в направлении Черниговской области.
Утром в понедельник, 2 сентября, россияне атаковали Киев крылатыми и баллистическими ракетами.
В результате атаки ранения получили три человека. Также в столице было повреждено здание Исламского культурного центра.
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