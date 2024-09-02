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В Запорожье прозвучал взрыв

Фото: россияне обстреляли Запорожье (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером 2 сентября в Запорожье прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Незадолго перед взрывами, в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения агрессором баллистического вооружения.

"Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", - написал Федоров.

Обстрелы Украины

Напомним, последний раз в Запорожье раздавались звуки взрывов в ночь на 27 августа. Сообщалось о применении баллистического вооружения из оккупированного Крыма.

В данный момент россияне атакуют Украину дронами типа "Шахед". Они движутся из Сумской в направлении Черниговской области.

Утром в понедельник, 2 сентября, россияне атаковали Киев крылатыми и баллистическими ракетами.

В результате атаки ранения получили три человека. Также в столице было повреждено здание Исламского культурного центра.

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Запорожье