У Києві пролунали сильні вибухи. Працює ППО
У Києві пролунала серія потужних вибухів. Працює протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента та начальника КМВА Сергія Попка.
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначив Попко.
О 5:27 Повітряні сили повідомили про повторні пуски балістичних ракет у напрямку Києва. Опісля пролунав ще один вибух.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив про виклик екстрених служб у Святошинський район.
"Триває ракетний удар по Києву. В місті працює ППО. Зафіксовано падіння уламків у Святошинському районі. Інформація уточнюється", - зазначили у КМВА.
О 5:37 в Києві пролунали повторні вибухи. Моніторингові пабліки повідомляють про рух групи ракет у напрямку Броварів і столиці.
Нічний обстріл України
Нагадаємо, 2 вересня близько 4:40 у Києві та багатьох областях було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетної атаки.
Згодом тривогу оголосили по всій території України.
Ввечері 1 вересня росіяни запустили в напрямку України дрони-камікадзе. Через це у кількох областях України була оголошена тривога.
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