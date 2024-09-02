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Росіяни запустили в напрямку України ударні дрони: де оголошено тривогу

Понеділок 02 вересня 2024 23:15
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Росіяни запустили в напрямку України ударні дрони: де оголошено тривогу Фото: росіяни знову атакують Україну дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у понеділок, 2 вересня, армія РФ знову атакує Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, наразі група дронів спостерігається в Сумській області. Цілі рухаються на захід у напрямку Чернігівської області.

О 23:34 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА для Харківської області.

Моніторингові пабліки повідомляють про рух дронів із Сумської в напрямку Чернігівської області, із Чернігівської в напрямку Київської області, а також у Куп'янському районі Харківської області.

На даний момент мапа повітряних тривог України виглядає так:

Росіяни запустили в напрямку України ударні дрони: де оголошено тривогу

Російські обстріли України

Вранці 2 вересня російські терористи вчинили чергову комбіновану ракетну атаку на Київ. Столицю атакували спочатку ударні дрони, а потім крилаті та балістичні ракети зі стратегічної авіації.

Загалом минулої ночі терористи запустили в напрямку України понад 30 ракет і 23 БпЛА. Через падіння уламків у столиці поранень зазнали троє людей.

Також агресор продовжує тероризувати обстрілами Харків. Днями терористи вдарили по місту гібридною ракетою "Грім-Е1".

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