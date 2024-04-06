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В Запорожье раздались взрывы

Суббота 06 апреля 2024 05:55
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В Запорожье раздались взрывы Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Во время ночной атаки ракетами и ударными беспилотниками в Запорожье раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова .

"Взрыв в Запорожье", – написал он.

До этого Федоров предупредил об угрозе крылатых ракет в области.

Позже он сообщил о повторном взрыве в городе.

Напомним, в Украине ночью 6 апреля объявлена масштабная воздушная тревога . Зафиксирован пуск крылатых ракет с Ту-95мс.

В Киевской области работают силы ПВО.

В Польше для обеспечения безопасности воздушного пространства во время ракетной атаки России против Украины взлетели военные самолеты.

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