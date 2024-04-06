Во время ночной атаки ракетами и ударными беспилотниками в Запорожье раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова .

"Взрыв в Запорожье", – написал он. До этого Федоров предупредил об угрозе крылатых ракет в области. Позже он сообщил о повторном взрыве в городе.