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Польща підняла у повітря літаки через ракетну атаку РФ на Україну

Субота 06 квітня 2024 05:35
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Польща підняла у повітря літаки через ракетну атаку РФ на Україну Фото: Польща підняла авіацію через ракетну атаку по Україні (wikipedia.org)
Автор: Вадим Ребрина

У Польщі задля забезпечення безпеки повітряного простору під час ракетної атаки Росії проти України злетіли військові літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Там попередили, що польські та союзницькі літаки працюють у повітряному просторі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни.

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України", - йдеться у повідомленні.

В Оперативному командуванні зазначили, що розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, ситуація постійно моніториться.

Нагадаємо, в Україні вночі 6 квітня оголошено масштабну повітряну тривогу. Зафіксовано пуск крилатих ракет із Ту-95мс.

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