У Запоріжжі пролунали вибухи: в місті частково зникло світло

Обстріл України 29 жовтня

Нагадаємо, в ніч на середу, 29 жовтня, росіяни здійснили чергову масовану дронову атаку на цивільну інфраструктуру Одеської області, а зранку вдарили "Шахедом" по центру Чернігова.

Зокрема, на Одещині пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК та поранено працівника. В результаті ворожої атаки майже 30 тисяч домівок опинилися без світла.

У Чернігові російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури. В результаті обстрілу постраждалих серед місцевих жителів немає.

Зазначимо, у вівторок, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що партнери України створили коаліцію для підтримки енергетичного сектору, який зазнав значних пошкоджень через російські удари.