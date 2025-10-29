В Запорожье прогремели взрывы: в городе частично пропал свет

Обстрел Украины 29 октября

Напомним, в ночь на среду, 29 октября, россияне совершили очередную массированную дроновую атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области, а утром ударили "Шахедом" по центру Чернигова.

В частности, в Одесской области поврежден энергетический объект ДТЭК и ранен работник. В результате вражеской атаки почти 30 тысяч домов оказались без света.

В Чернигове российские войска атаковали объект критической инфраструктуры. В результате обстрела пострадавших среди местных жителей нет.

Отметим, во вторник, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партнеры Украины создали коалицию для поддержки энергетического сектора, который получил значительные повреждения из-за российских ударов.