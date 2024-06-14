У Запоріжжі пролунали вибухи

"Вибух у Запоріжжі", - написав він.

За кілька хвилин до вибуху Федоров повідомив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та інших областях України, де оголошено повітряну тривогу.

О 1:32 ночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуск ракети у напрямку Запоріжжя, а о 1:34 про підліт ще однієї ракети до міста.

О 1:36 моніторингові пабліки повідомили про повторні вибухи у Запоріжжі.

Повітряна тривога у Запорізькій області була оголошена о 1:29.