RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожье прозвучали взрывы

Фото: россияне атаковали ракетами Запорожье (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра временно оккупированного Мелитополя Ивана Федорова.

"Взрыв в Запорожье", - написал он.

За несколько минут до взрыва Федоров сообщил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

В 1:32 ночи Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске ракеты в направлении Запорожья, а в 1:34 о подлете еще одной ракеты к городу.

В 1:36 мониторинговые паблики ообщили о повторных взрывах в Запорожье.

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 1:29.

Обстрелы Украины

В ночь на 14 июня россияне в очередной раз атакуют Украину ударными дронами типа "Шахед". Во многих областях страны еще до полуночи была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии в Харькове прогремел взрыв.

Позже в России взлетели в воздух бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3.

12 июня россияне ударили ракетами по критическому объекту в Запорожье. К счастью, никто не пострадал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье