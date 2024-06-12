Росіяни вдарили по Запоріжжю: в ОВА розповіли про наслідки
Російські війська вдарили по Запоріжжю 12 червня. Є "приліт" в об'єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Ворог поцілив в один із обʼєктів критичної інфраструктури. Є пошкодження", - йдеться у повідомленні.
На щастя, за його даними, минулося без постраждалих.
Вибухи у Запоріжжі
Близько 12:49 у Запоріжжі пролунав вибух. Зазначимо, що окупанти не вперше обстрілюють обласний центр.
Наприклад, під час масованої атаки РФ, у Запоріжжі 22 березня пролунали 12 вибухів. Було поранено людей, сім будинків зруйновано, десятки пошкоджено. Зокрема, тоді обмежували рух по греблі Дніпровської ГЕС.
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