У Запоріжжі пролунали вибухи

У Запоріжжі пролунали кілька вибухів під час повітряної тривоги у ніч проти 23 липня, через загрозу ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Суспільне Запоріжжя ".

Перший вибух було чутно у місті близько пів на третю ночі. Незабаром пролунали й повторні.

Як попереджають у командуванні Повітряних сил ЗСУ, у Запорізькій області є загроза застосування противником балістичного озброєння.

Військові закликають громадян залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

"Запорізька область - загроза застосування балістичного озброєння! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні ПС.

Нічна повітряна атака 23 липня

Російські окупанти цієї ночі влаштували чергову атаку містами України, застосовуючи для ударів ракети різних типів. Так, у ряді областей було оголошено повітряні тривоги.

Близько першої ночі в Одесі пролунали потужні вибухи. Як заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, місто зазнало комбінованої ракетної атаки. У Повітряних силах тоді фіксували пуски крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку південних областей.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про попередні наслідки ворожої ракетної атаки по місту. Чиновник зазначив, що були пошкодження громадянської інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи. Про потерпілі дані поки що немає.

Також місцеві ЗМІ показали відео пожежі в Спасо-Преображенському кафедральному соборі, який отримав серйозні пошкодження.

Повітряна тривога триває. Громадян просять не залишати укриття та не викладати в інтернеті кадри про місця вибухів і роботу ППО.