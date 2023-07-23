Обстріл Одеси. Росіяни влучили у Спасо-Преображенський собор

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Думську ".

Судячи з опублікованого відео, у соборі повибивало вікна, серйозно постраждало його оздоблення, усередині почалася пожежа. Також повідомляється, що у храмі знищено вівтар.

Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі

Спасо-Преображенський кафедральний собор – це найбільший православний храм Одеси. Він був закладений у 1794 році, у 1936 році зруйнований більшовиками. На початку 2000-х років відновлений на колишньому місці.

Російські війська нещадно обстрілюють Одесу

Росія після виходу з "зернової угоди" майже щоночі завдає ракетних ударів по Одесі та області. Також ворог застосовує дрони та ракети різних типів для ударів по Херсонській та Миколаївській областях, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі.

Так, вночі 23 липня окупанти здійснили чергову комбіновану атаку по місту та області із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", Х-22 та "Калібр". За даними ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні об'єкти, житлові будинки.

Як зазначила речник Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, Росія не досягла цілей своїх атак, тому вона продовжуватиме завдавати ударів.