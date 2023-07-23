ua ru
Вс, 23 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Запорожье прозвучали взрывы

Новина українською →
Запорожье, Воскресенье 23 июля 2023 02:46
В Запорожье прозвучали взрывы Фото: в Запорожье прозвучали взрывы (facebook.com/mns)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье прозвучали несколько взрывов во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля, из-за угрозы ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспільне Запоріжжя".

Первый взрыв был слышен в городе около половины третьего ночи. Вскоре раздались и повторные.

Как предупреждают в командовании Воздушных сил ВСУ, в Запорожской области есть угроза применения противником баллистического вооружения.

Военные призывают граждан оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Новость дополняется...

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Взрыв
NEWS
Бывшему военкому Одессы сообщили о подозрении
Бывшему военкому Одессы сообщили о подозрении
DAILY
Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста