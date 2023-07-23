В Запорожье прозвучали взрывы

В Запорожье прозвучали несколько взрывов во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля, из-за угрозы ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспільне Запоріжжя".

Первый взрыв был слышен в городе около половины третьего ночи. Вскоре раздались и повторные. Как предупреждают в командовании Воздушных сил ВСУ, в Запорожской области есть угроза применения противником баллистического вооружения. Военные призывают граждан оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Новость дополняется...