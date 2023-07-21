В Одеській області пролунало кілька вибухів

В Одеській області було чути не менше двох вибухів сьогодні вночі, 21 липня, після яких у регіоні оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Після повідомлення про вибухи в області Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування противником ракетного озброєння в регіоні.

Повторні вибухи в Одеській області

Приблизно через годину у Одеській області знову було чути кілька вибухів. Про їхні причини та наслідки поки не повідомляється.

Атаки росіянами Одеської області

Росіяни вже четверту ніч поспіль завдають ударів по Одеській області. Так, учора, 20 липня, російські окупанти били Одесою за допомогою ракет і дронів-камікадзе. У місті постраждали вісім людей, ще одна - загинула.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що внаслідок атаки пошкоджено будівлю консульства Китаю.

Детальніше про удар росіян можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.