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Комбінована атака. Росіяни знову обстріляли Одесу

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Одеса, Неділя 23 липня 2023 01:16
Комбінована атака. Росіяни знову обстріляли Одесу Фото: війська РФ завдали комбінованого удару по Одесі (Павло Петров)
Автор: Константин Широкун

Російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Одесі та області сьогодні вночі, 23 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Країна-терорист у черговий раз атакує Одещину різними видами зброї. Працюють наші сили ППО. Не знімайте та не поширюйте їхню роботу в соцмережах! Не допомагайте терористам", - заявив речник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У ОК "Південь" закликали не публікувати роботу ППО

"Чергова ворожа атака на півдні України. Ворог застосовує різні види зброї. Триває бойова робота. Не заважайте Силам оборони. Не орієнтуйте ворога, поширюючи фото/відео прильотів та роботи ППО", - йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Опубліковано відео пусків ракет із тимчасово окупованого Севастополя.

Повідомляється, що росіяни випустили частину ракет із акваторії тимчасово окупованого Севастополя.

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