На Запоріжжі повністю повернули світло, але є важливий нюанс

Що передувало

Російська армія протягом дня 7 січня та в ніч на 8 січня здійснила ракетні удари й атаки ударними дронами по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Унаслідок вечірнього обстрілу 7 січня в обох регіонах зникало електропостачання. Мешканців закликали завчасно зробити запаси води, а для підтримки населення та забезпечення базових потреб почали розгортати «пункти незламності».

Усі міські лікарні Дніпра перевели на автономне живлення від генераторів, а шкільні канікули продовжили ще на два дні.

Окрім того, вчора вдень та вночі росіяни здійснили одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг Дніпропетровській області за весь час повномасштабного вторгнення. Удари були завдані по кількох локаціях.

Також у Дніпрі та Запоріжжі через перебої з електрикою виникли проблеми з рухом приміських і пасажирських поїздів - частину рейсів, що проходять територією Дніпропетровської області, тимчасово призупиняли.