На Запорожье полностью вернули свет, но есть важный нюанс

"Специалисты "Запорожьеоблэнерго" восстановили электроснабжение жителей подконтрольной части Запорожской области", - отметил глава компании Андрей Стасевский.

По его словам, вчера, 7 января, около 22:00 в результате массированной дроновой атаки врага на энергетическую инфраструктуру был полностью обесточен Запорожский регион.

Восстановительные работы продолжались всю ночь. В первую очередь оживляли объекты критической инфраструктуры - в частности, тепло- и водоснабжения.

"Благодаря заранее наработанным алгоритмам действия по состоянию на 05:00 утра - менее чем за 7 часов - работы завершены, электроснабжение жителей Запорожской области и областного центра восстановлено", - добавил Стасевский.

При этом энергетики отмечают, что после ночных обстрелов в энергосистеме по Запорожскому региону сохраняется сложная ситуация. Поэтому во избежание повторных массовых обесточиваний жителей призывают срочно ограничить пользование мощными электроприборами.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины и министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, в Запорожье продолжается подача тепла и воды в дома. Котельные обеспечены электропитанием и работают в штатном режиме, также поезда курсируют в обычном режиме.