У Запоріжжі під ворожий обстріл потрапили рятувальники: один загинув, ще троє поранені

Атака на Запоріжжя

Нагадаємо, 9 серпня Росія завдала по Запоріжжю кілька ударів керованими авіабомбами. Внаслідок цього тисячі мешканців залишилися без світла, було пошкоджено підприємство та гаражний кооператив, постраждали люди.

2 серпня росіяни також вдарили по Запоріжжю КАБами. Був загиблий та постраждалі.

Ще раніше керована авіабомба вже руйнувала приватний будинок у місті, унаслідок чого загинула людина. Тоді ж рятувальники дістали живим із-під завалів 22-річного хлопця.

Також повідомлялось, як росіяни поцілили по дитячій обласній лікарні у Запоріжжі. У момент повітряної тривоги всі діти разом із медиками перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.