Росія вдарила КАБами по Запоріжжю, загинула людина та понад 30 поранених

Росіяни щойно вдарили по Запоріжжю КАБами. Є загиблий та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Наслідки удару по Запоріжжю

Ворог атакував приватний сектор обласного центру. Унаслідок удару постраждали люди, пошкоджені житлові будинки, у кількох місцях виникло загоряння.

На оприлюдненому відео видно, як на вулиці міста горять одразу кілька автомобілів.

Унаслідок атаки загинула людина. Є інфрмація, що ще одна людина перебуває під завалами.

"Двоє людей постраждали через ворожу атаку по Запоріжжю. У них - гостра реакція на стрес. Обоє перебувають під наглядом медиків", - згодом додав він.

Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

Оновлено. Людину дістали живою, її доставляють до лікарні.

Оновлено о 18:25

Менш як за годину Росія знову атакувала Запоріжжя КАБами. Унаслідок удару виникла пожежа в житловій багатоповерхівці.

Кількість постраждалих унаслідок цього удару - 11.

Фото: наслідки повторного удару по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)

Оновлено о 20:02

Унаслідок атаки на Запоріжжя вже 18 поранених, з них двоє - у важкому стані.



"На жаль, під завалами будинку загинула 71-річна жінка. Допомога медиків знадобилася 18 постраждалим, в тому числі двом неповнолітнім дівчатам. Дві людини ушпиталені у важкому стані", - сказав начальник ОВА Федоров.

Оновлено о 22: 20

Кількість поранених продовжує зростати. Станом на зараз уже 31 людина звернулася за медичною допомогою.

Нагадаємо, це не перший обстріл Запоріжжя останнім часом - раніше керована авіабомба вже руйнувала приватний будинок у місті, унаслідок чого загинула людина.