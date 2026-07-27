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Росіяни атакували Запоріжжя: є загиблий, під завалами можуть залишатися люди

06:04 27.07.2026 Пн
2 хв
Рятувальники досі перевіряють завали на предмет інших постраждалих
aimg Катерина Коваль
Росіяни атакували Запоріжжя: є загиблий, під завалами можуть залишатися люди Фото: медики надають допомогу постраждалим (Getty Images)
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Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя загинула людина, ще двоє отримали поранення. Під завалами можуть бути ще люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

О 04:40 в області попередили про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по Запоріжжю.

Вже за пів години стало відомо про перші наслідки - руйнування, під якими попередньо могла опинитися людина.

Російський дрон влучив у квартиру в багатоповерховому будинку - поранення дістали 53-річна жінка та 52-річний чоловік.

Росіяни атакували Запоріжжя: є загиблий, під завалами можуть залишатися людиФото: наслідки російської атаки на Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

За іншою адресою керована авіабомба зруйнувала приватний будинок в обласному центрі. Унаслідок цього удару загинув 67-річний чоловік. Рятувальники продовжують перевіряти завали - під ними можуть перебувати ще люди.

Оновлено 6:50

Національна поліція підтвердила, що внаслідок ранкового удару КАБами по цивільному сектору Запоріжжя загинув 67-річний містянин.

Також відомо про 22-річного пораненого - його деблокували з-під завалів.

Фото: росіяни вдарили по місту авіабомбами (t.me/UA_National_Police)

На місцях ударів працюють парамедики поліції, слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, патрульні поліцейські та інші профільні служби.

Нагадаємо, це вже не перша подібна атака за останню добу. Уночі 27 липня окупанти скинули КАБи на Сумщину, унаслідок чого постраждали люди.

Днем раніше, 26 липня, Росія вдарила дроном по супермаркету АТБ у Чернігові - серед загиблих та постраждалих є діти.

Того ж дня вранці ударний дрон влучив у гіпермаркет "Епіцентр" у Кривому Розі - вогонь охопив понад 16 тисяч квадратних метрів будівлі.

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Російська Федерація Запоріжжя Війна в Україні
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