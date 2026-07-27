Росіяни атакували Запоріжжя: є загиблий, під завалами можуть залишатися люди

Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя загинула людина, ще двоє отримали поранення. Під завалами можуть бути ще люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

О 04:40 в області попередили про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по Запоріжжю.

Вже за пів години стало відомо про перші наслідки - руйнування, під якими попередньо могла опинитися людина.

Російський дрон влучив у квартиру в багатоповерховому будинку - поранення дістали 53-річна жінка та 52-річний чоловік.

Фото: наслідки російської атаки на Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

За іншою адресою керована авіабомба зруйнувала приватний будинок в обласному центрі. Унаслідок цього удару загинув 67-річний чоловік. Рятувальники продовжують перевіряти завали - під ними можуть перебувати ще люди.

Оновлено 6:50

Національна поліція підтвердила, що внаслідок ранкового удару КАБами по цивільному сектору Запоріжжя загинув 67-річний містянин.

Також відомо про 22-річного пораненого - його деблокували з-під завалів.

Фото: росіяни вдарили по місту авіабомбами (t.me/UA_National_Police)

На місцях ударів працюють парамедики поліції, слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, патрульні поліцейські та інші профільні служби.