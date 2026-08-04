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Росія ударила по дитячій лікарні у Запоріжжі (фото)

22:29 04.08.2026 Вт
1 хв
Окупанти навмисно били по цивільній інфраструктурі
aimg Олена Бджола
Росія ударила по дитячій лікарні у Запоріжжі (фото) Фото: розбиті вікна у Запорізькій дитячій обласній лікарні після удару РФ (t.me/ivan_fedorov_zp)
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Війська країни-агресорки поцілили по дитячій обласній лікарні у Запоріжжі. Є пошкодження будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.

Росія била по дитячій лікарні Запоріжжя

Федоров зазначив, що ворог атакував територію дитячої обласної клінічної лікарні.

"На щастя, у момент повітряної тривоги, всі діти разом із медиками перебували в укритті. Постраждалих немає", - уточнив він.

Фото: Запорізька дитяча обласна лікарня після удару РФ 4 серпня (t.me/ivan_fedorov_zp)

У медзакладі через російський обстріл понівечило фасад та вікна.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ близько 21.00 повідомляли про загрозу для Запорізької області від ворожих:

  • КАБів,
  • ударних дронів,
  • тактичної авіації.

Удари Росії по Запоріжжю

Раніше РБК-Україна писало, що ворог атакував приватний сектор Запоріжжя 2 серпня. Унаслідок удару постраждали двоє людей, пошкоджені житлові будинки.

Крім того, 25 липня окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі міста. Ціллю ворога став склад одного з логістичних операторів.

Також 24 липня Росія знову атакувала Запоріжжя: загинула людина, ще двоє отримали поранення.

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