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Росія вдарила по Запоріжжю: тисячі без світла, пошкоджено будинки, є поранені

07:40 08.07.2026 Ср
2 хв
Що відомо про наслідки атаки — читайте у матеріалі
aimg Анастасія Никончук
Росія вдарила по Запоріжжю: тисячі без світла, пошкоджено будинки, є поранені Фото: ДСНС (фото Павло Петров)
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Росія завдала по Запоріжжю кілька ударів керованими авіабомбами. Внаслідок цього тисячі мешканців залишилися без світла, пошкоджено підприємство та гаражний кооператив, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Запорізької ОВА Івана Федорова в мережі Telegram.

Понад 15 тисяч абонентів залишилися без світла

Внаслідок російської атаки в Запоріжжі було порушено електропостачання 15 342 абонентів. Без електрики залишилося 14 574 побутових споживача та 768 юридичних осіб. Енергетики вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури та поверненням світла мешканцям.

Пошкоджено підприємство та гаражний кооператив

Один з ударів припав на підприємство харчової промисловості. Внаслідок цього зруйновано виробниче приміщення, поранення отримав 43-річний співробітник. Йому надається необхідна медична допомога.

Ще одна російська керована авіабомба потрапила територією гаражного кооперативу. Вибухом зруйновано та пошкоджено будівлі.

За інформацією обласної влади, під час удару по гаражному кооперативу постраждали двоє людей — 76-річні чоловік та жінка. Вони самостійно звернулися по медичну допомогу.

Таким чином, за останніми даними, внаслідок російської атаки на Запоріжжі постраждали троє людей. Фахівці продовжують ліквідувати наслідки обстрілу та уточнювати масштаби руйнувань.

Нагадуємо, що в ніч проти 8 липня російські війська знову завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки у двох районах столиці спалахнули пожежі, також повідомлялося про постраждалих та роботу екстрених служб на місцях прильотів.

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