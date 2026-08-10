В Запорожье во вражеский обстрел попали спасатели: один погиб, еще трое ранены

Атака на Запорожье

Напомним, 9 августа Россия нанесла по Запорожью несколько ударов управляемыми авиабомбами. В результате тысячи жителей остались без света, были повреждены предприятие и гаражный кооператив, пострадали люди.

2 августа россияне также ударили по Запорожью КАБами. Был погибший и пострадавшие.

Еще ранее управляемая авиабомба уже разрушала частный дом в городе, в результате чего погиб человек. Тогда же спасатели достали в живых из-под завалов 22-летнего парня.

Также сообщалось, как россияне попали в детскую областную больницу в Запорожье. В момент воздушной тревоги все дети вместе с медиками находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.