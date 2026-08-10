RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Запорожье во вражеский обстрел попали спасатели: один погиб, еще трое ранены

01:10 10.08.2026 Пн
1 мин
Раненым оказывают помощь медики
aimg Юлия Маловичко
Иллюстративное фото: работники ГСЧС (ГСЧС Украины)

В Запорожской области во время повторного вражеского обстрела погиб спасатель, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Запорожья.

Инцидент произошел 9 августа при ликвидации последствий вражеского удара в Запорожье. Спасатели попали под повторный обстрел.

"В результате атаки один чрезвычайный человек погиб, еще трое получили ранения. Пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Другие спасатели не повреждены", - сообщили в пресс-службе.

В ГСЧС выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Атака на Запорожье

Напомним, 9 августа Россия нанесла по Запорожью несколько ударов управляемыми авиабомбами. В результате тысячи жителей остались без света, были повреждены предприятие и гаражный кооператив, пострадали люди.

2 августа россияне также ударили по Запорожью КАБами. Был погибший и пострадавшие.

Еще ранее управляемая авиабомба уже разрушала частный дом в городе, в результате чего погиб человек. Тогда же спасатели достали в живых из-под завалов 22-летнего парня.

Также сообщалось, как россияне попали в детскую областную больницу в Запорожье. В момент воздушной тревоги все дети вместе с медиками находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЗапорожьеГСЧС