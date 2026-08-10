У Запоріжжі під ворожий обстріл потрапили рятувальники: один загинув, ще троє поранені

У Запорізькій області під час повторного ворожого обстрілу загинув рятувальник, ще троє дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Запоріжжя.

"Унаслідок атаки один надзвичайник загинув, ще троє дістали поранення. Постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу. Інші рятувальники не пошкоджені", - повідомили у пресслужбі.

Інцидент стався 9 серпня під час ліквідації наслідків ворожого удару у Запоріжжі. Рятувальники потрапили під повторний обстріл.

Атака на Запоріжжя

Нагадаємо, 9 серпня Росія завдала по Запоріжжю кілька ударів керованими авіабомбами. Внаслідок цього тисячі мешканців залишилися без світла, було пошкоджено підприємство та гаражний кооператив, постраждали люди.

2 серпня росіяни також вдарили по Запоріжжю КАБами. Був загиблий та постраждалі.

Ще раніше керована авіабомба вже руйнувала приватний будинок у місті, унаслідок чого загинула людина. Тоді ж рятувальники дістали живим із-під завалів 22-річного хлопця.

Також повідомлялось, як росіяни поцілили по дитячій обласній лікарні у Запоріжжі. У момент повітряної тривоги всі діти разом із медиками перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.