ua en ru
Пн, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Запорожье во вражеский обстрел попали спасатели: один погиб, еще трое ранены

01:10 10.08.2026 Пн
1 мин
Раненым оказывают помощь медики
aimg Юлия Маловичко
В Запорожье во вражеский обстрел попали спасатели: один погиб, еще трое ранены Иллюстративное фото: работники ГСЧС (ГСЧС Украины)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Запорожской области во время повторного вражеского обстрела погиб спасатель, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Запорожья.

Инцидент произошел 9 августа при ликвидации последствий вражеского удара в Запорожье. Спасатели попали под повторный обстрел.

"В результате атаки один чрезвычайный человек погиб, еще трое получили ранения. Пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Другие спасатели не повреждены", - сообщили в пресс-службе.

В ГСЧС выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Атака на Запорожье

Напомним, 9 августа Россия нанесла по Запорожью несколько ударов управляемыми авиабомбами. В результате тысячи жителей остались без света, были повреждены предприятие и гаражный кооператив, пострадали люди.

2 августа россияне также ударили по Запорожью КАБами. Был погибший и пострадавшие.

Еще ранее управляемая авиабомба уже разрушала частный дом в городе, в результате чего погиб человек. Тогда же спасатели достали в живых из-под завалов 22-летнего парня.

Также сообщалось, как россияне попали в детскую областную больницу в Запорожье. В момент воздушной тревоги все дети вместе с медиками находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Запорожье ГСЧС
Новости
Экс-премьера Свириденко рассматривают на новую должность, - источник
Экс-премьера Свириденко рассматривают на новую должность, - источник
Аналитика
За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом