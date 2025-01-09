У Запоріжжі через обстріл РФ постраждали вже 122 людини

У Запоріжжі до 122 людей зросла кількість постраждалих після ударів РФ. Окупанти атакували місто КАБами 8 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Запорізькій області .

Заголом, за даними ДСНС, пошкоджено три адмінбудівлі, житлова багатоповерхівка та 36 транспортних засобів, у тому числі муніципальний.

"Зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару, який стався 8 січня. Внаслідок ворожого удару загинуло 13 осіб, травмовано 122 людини, з них 1 дитина", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ на Запоріжжя

Російські війська атакували Запоріжжя КАБами 8 січня. В місті пролунали два вибухи, які припали на Шевченківський район міста. Авіабомби вибухнули серед скупчення людей, які як раз повертались додому після роботи.

Спочатку повідомлялось про трьох поранених та одного загиблого. Кількість поранених почала швидко зростати з 6 до 30, з 63 до 80 поранених. Постраждала також 13-річна дівчинка.

П'ятьох людей вдалось врятувати. За останніми даними, кількість поранених перевищила 110 людей, ще 13 людей загинули через обстріл Запоріжжя.

При цьому в Росії майже одразу відреагували на власну атаку КАБами по Запоріжжю 8 січня. Пропагандисти Кремля звинуватили у всьому "ППО ЗСУ".

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