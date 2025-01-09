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В Запорожье из-за обстрела РФ пострадали уже 122 человека

Запорожье, Четверг 09 января 2025 19:11
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В Запорожье из-за обстрела РФ пострадали уже 122 человека Фото: в Запорожье из-за обстрела России 8 января пострадали уже 122 человека (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожье до 122 человек возросло количество пострадавших после ударов РФ. Оккупанты атаковали город КАБами 8 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Запорожской области.

"Возросло количество пострадавших в результате вражеского удара, который произошел 8 января. В результате вражеского удара погибли 13 человек, травмированы 122 человека, из них 1 ребенок", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели ликвидировали возгорание трех легковых автомобилей и помещения офисного здания, площадь пожара составила 800 кв.м.

В общей сложности, по данным ГСЧС, повреждены три админздания, жилая многоэтажка и 36 транспортных средств, в том числе муниципальный.

Атака РФ на Запорожье

Российские войска атаковали Запорожье КАБами 8 января. В городе прогремели два взрыва, которые пришлись на Шевченковский район города. Авиабомбы взорвались среди скопления людей, которые как раз возвращались домой после работы.

Сначала сообщалось о трех раненых и одном погибшем. Количество раненых начало быстро расти с 6 до 30, с 63 до 80 раненых. Пострадала также 13-летняя девочка.

Пять человек удалось спасти. По последним данным, количество раненых превысило 110 человек, еще 13 человек погибли из-за обстрела Запорожья.

При этом в России почти сразу отреагировали на собственную атаку КАБами по Запорожью 8 января. Пропагандисты Кремля обвинили во всем "ПВО ВСУ".

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