В Запорожье из-за обстрела РФ пострадали уже 122 человека

Фото: в Запорожье из-за обстрела России 8 января пострадали уже 122 человека (facebook.com/DSNSZP)

В Запорожье до 122 человек возросло количество пострадавших после ударов РФ. Оккупанты атаковали город КАБами 8 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Запорожской области.

"Возросло количество пострадавших в результате вражеского удара, который произошел 8 января. В результате вражеского удара погибли 13 человек, травмированы 122 человека, из них 1 ребенок", - говорится в сообщении. Кроме того, спасатели ликвидировали возгорание трех легковых автомобилей и помещения офисного здания, площадь пожара составила 800 кв.м. В общей сложности, по данным ГСЧС, повреждены три админздания, жилая многоэтажка и 36 транспортных средств, в том числе муниципальный.