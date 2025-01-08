Обстріл Запоріжжя: кількість загиблих збільшилась до 13

Російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Кількість загиблих внаслідок удару РФ вже зросла до 13 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяв українського президента Володимира Зеленського та глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Двома КАБами ворог поцілив по житловій забудові. Наразі нам відомо про 13 загиблих. Ще 18 поранених людей. Усіх поранених доставляють до лікарень. Щонайменше четверо постраждалих знаходяться у важкому стані", - повідомив голова ОВА Іван Федоров

Федоров наголосив, що рятувальна операція ще триває та попередив, що завтра, 9 січня, у Запоріжжі буде оголошено день жалоби.

Тим часом український президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Він наголосив, що немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди.

"Росіяни завдали удару авіабомбами по Запоріжжю. Свідомий удар по місту", - наголосив президент.

Водночас президент закликав світ відреагувати на цей прояв російської агресії.

"Потрібен тиск на Росію за терор. Потрібно підтримувати захист життів в Україні. Завершити таку війну надійним миром можливо лише завдяки силі", - підкреслив він.