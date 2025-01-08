Росіяни вигадали цинічне "виправдання" удару КАБами по Запоріжжю

В Росії вже відреагували на власну атаку КАБами по Запоріжжю 8 січня, в якій загинули 13 людей. Пропагандисти Кремля звинуватили у всьому "ППО ЗСУ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації ( ЦПД ).

В РФ вигадали фейк про власну атаку КАБами по Запоріжжю 8 січня (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Таким чином, як пояснюють в Центрі, Росія намагається перекласти відповідальність за загибель мирних жителів у Запоріжжі на Україну.

"Щоб виправдати власний терористичний акт у Запоріжжі, російська пропаганда бреше про роботу української ППО"- йдеться у повідомленні.

Обстріл Запоріжжя

Близько 16:00 російські окупанти завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами (КАБами). Дві бомби влучили по житлових забудовах у Шевченківському мікрорайоні, впавши на центральну вулицю житлового масиву.

Спочатку повідомлялось про трьох поранених та одну жертву, пізніше - про шістьох поранених. Потім кількість жертв та поранених різко зросла. Наразі через обстріл Запоріжжя загинули вже 13 людей, ще 29 були поранені.

Зокрема, серед постраждалих - 13-річна дівчинка. Крім того, парамедики поліції врятували 5 людей, четверо поранених перебувають у важкому стані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.