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Росіяни вигадали цинічне "виправдання" удару КАБами по Запоріжжю

Запоріжжя, Середа 08 січня 2025 19:12
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Росіяни вигадали цинічне "виправдання" удару КАБами по Запоріжжю Фото: у РФ вигадали цинічне "виправдання" масованому удару КАБами по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталія Гурковська

В Росії вже відреагували на власну атаку КАБами по Запоріжжю 8 січня, в якій загинули 13 людей. Пропагандисти Кремля звинуватили у всьому "ППО ЗСУ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

"Щоб виправдати власний терористичний акт у Запоріжжі, російська пропаганда бреше про роботу української ППО"- йдеться у повідомленні.

Таким чином, як пояснюють в Центрі, Росія намагається перекласти відповідальність за загибель мирних жителів у Запоріжжі на Україну.

Росіяни вигадали цинічне &quot;виправдання&quot; удару КАБами по Запоріжжю

В РФ вигадали фейк про власну атаку КАБами по Запоріжжю 8 січня (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Обстріл Запоріжжя

Близько 16:00 російські окупанти завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами (КАБами). Дві бомби влучили по житлових забудовах у Шевченківському мікрорайоні, впавши на центральну вулицю житлового масиву.

Спочатку повідомлялось про трьох поранених та одну жертву, пізніше - про шістьох поранених. Потім кількість жертв та поранених різко зросла. Наразі через обстріл Запоріжжя загинули вже 13 людей, ще 29 були поранені.

Зокрема, серед постраждалих - 13-річна дівчинка. Крім того, парамедики поліції врятували 5 людей, четверо поранених перебувають у важкому стані.

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