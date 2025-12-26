В Запоріжжі через атаки Росії в лікарнях перебувають 33 постраждалих, - ОВА

За його словами, мова йде про людей, які постраждали під час атак Росії за останні місяці, зокрема за жовтень, листопад та грудень.

"Стан п’яти поранених медики оцінюють, як тяжкий, серед них 45-річний чоловік, який постраждав під час обстрілу Біленького наприкінці жовтня та 71-річна жінка - постраждала під час обстрілу Новояковлівки у листопаді", - зазначив Федоров.

Відомо, що 27 постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості. Серед них є дитина - дворічна дівчинка, яка отримала поранення під час однієї з атак на обласний центр. Також серед поранених майже половина - це люди похилого віку. Усім постраждалим внаслідок терактів РФ надають медичну допомогу.