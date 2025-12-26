В Запорожье из-за атак России в больницах находятся 33 пострадавших, - ОВА

В медицинских учреждениях Запорожья после российских атак по области и областному центру в целом находятся 33 человека. Почти половина раненых - это люди пенсионного возраста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Запорожья Ивана Федорова в Telegram.
По его словам, речь идет о людях, которые пострадали во время атак России за последние месяцы, в частности за октябрь, ноябрь и декабрь.
"Состояние пяти раненых медики оценивают как тяжелое, среди них 45-летний мужчина, который пострадал во время обстрела Беленького в конце октября и 71-летняя женщина - пострадавшая во время обстрела Новояковлевки в ноябре", - отметил Федоров.
Известно, что 27 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Среди них есть ребенок - двухлетняя девочка, которая получила ранения во время одной из атак на областной центр. Также среди раненых почти половина - это пожилые люди. Всем пострадавшим в результате терактов РФ оказывают медицинскую помощь.
Напомним, что российские оккупанты атаковали Запорожье в ночь на 24 декабря во время воздушной угрозы, сбросив бомбы с тактической авиации. Местные власти сообщали об опасности незадолго до ударов - речь шла об угрозе атаки КАБов. В результате теракта были пострадавшие гражданские жители.
Также 19 декабря, когда украинцы праздновали День святого Николая по старому стилю, враг обстрелял Запорожье, было пятеро пострадавших, среди которых был ребенок.
За несколько дней до этого россияне также нанесли авиаудары по Запорожью. В результате атак была существенно повреждена многоэтажка и один из объектов инфраструктуры областного центра.