Війська РФ атакували Запоріжжя: є влучання у багатоповерхівку (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Також, за його словами, у Кушугумській громаді дістала поранень жінка. Їй надається уся необхідна медична допомога.

"В обласному центрі поцілив по двох житлових будинках. Попередньо, під завалами можуть бути люди", - зазначив глава ОВА.

Згодом Федоров повідомив, що ворог завдав три удари по Запоріжжю та Запорізькому району.

За його словами, ворог також атакував один із обʼєктів інфраструктури обласного центру, наслідки російського удару уточнюються.

"Ворог атакує Запоріжжя. Є влучання у житловий будинок. Повітряна тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги", - зазначив Федоров.

Удари РФ по Запоріжжю

Росіяни регулярно атакують Запоріжжя та околиці ударними дронами, КАБами та ракетами різних типів.

Так, вчора зранку, 16 грудня, окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок атаки горіли кілька квартир та постраждали люди.

За даними ДСНС, на місці події сталося загоряння чотирьох квартир на 5 та 6 поверхах на площі 120 кв.м. Надзвичайники врятували з верхніх поверхів 5 жителів будинку, двоє з яких за допомогою автодрабини.

Травмовано 4 людини: 58-річний чоловік – у тяжкому стані, 28-річний чоловік – середньої тяжкості, жінки віком 76 і 69 років отримали допомогу на місці.

Також в неділю, 14 грудня, російські війська завдали кілька ударів авіабомбами по обласному центру. В результаті атаки постраждав магазин АТБ, були поранені, а в ще одному районі горіли автомобілі.

Також ми писали, що окупанти завдали удару по місту і області 7 грудня. В результаті обстрілу КАБами були пошкоджені приватні будинки, господарські будівлі та лінії електропередач.