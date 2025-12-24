У Запоріжжі після удару РФ є постраждалі: фото наслідків атаки

Відомо про двох постраждалих в результаті ворожої атаки тактичною авіацією на Запоріжжя вночі 24 грудня. Також з'явились фото наслідків удару росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Запоріжжя Івана Федорова в Telegram.

На відео від голови ОВА на якому показано будинок видно пошкоджені стіни, балкон та уламки фасаду, які лежать на землі.

Також чиновник показав фото наслідків ворожого удару, який було завдано незадовго після попереджень про загрозу КАБів в регіоні.

Удар РФ по Запоріжжю 24 грудня

Росіяни атакували Запоріжжя та регіон керованими авіабомбами в ніч на 24 грудня.

Федоров повідомляв попередньо про пошкодження в житловому будинку, втім деталей не було надано, окрім того, що на місці працювали екстрені служби.

Згодом стало відомо, що щонайменше три ворожих удари було завдано по обласному центру. Повідомлялось про займання гаражів та автівок.

Як відомо, росіяни регулярно атакують Запорізьку область ракетами, дронами та КАБами. В Telegram глави ОВА Івана Федорова постійно з'являються попередження про загрозу та заклик до громадян перебувати у безпечних місцях.

Щодо нещодавній атак РФ на Запоріжжя, РБК-Україна писало, що 19 грудня ворог обстріляв область, було п'ятеро постраждалих, серед яких - дитина.

За кілька днів до цього росіяни завдали авіаударів по Запоріжжю. Внаслідок атак було суттєво пошкоджено багатоповерхівку та один з об’єктів інфраструктури обласного центру.