Росіяни вдарили по Запоріжжю: попередньо, пошкоджено житловий будинок

Україна, Середа 24 грудня 2025 04:22
UA EN RU
Росіяни вдарили по Запоріжжю: попередньо, пошкоджено житловий будинок Фото: щонайменше три ворожих удари було завдано обласному центру (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Маловічко Юлія

Ворог атакував Запоріжжя в ніч на 24 грудня після загрози тактичної авіації. Місцева влада повідомляла незадовго до ударів про ймовірність КАБів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Запоріжжя Івана Федорова в Telegram.

"Росіяни завдали удар по одному із районів Запоріжжя. Попередньо, пошкоджено житловий будинок", - написав Федоров.

За його словами, щонайменше три ворожих удари було завдано по обласному центру. Відомо, що екстрені служби працюють на місцях НП. Наслідки наразі встановлюються.

Згодом голова ОВА повідомив, що внаслідок атаки росіян на Запоріжжя є займання гаражів та автівок.

"Попередньо, без постраждалих". - повідомив Федоров.

Попередні атаки на Запоріжжя

Як відомо, росіяни регулярно атакують Запорізьку область ракетами, дронами та КАБами. Глава ОВА Іван Федоров постійно повідомляє в Telegram про загрозу. Окупанти обстрілюють регіон навіть попри свята.

Наприклад, 19 грудня, коли українці святкували День святого Миколая за старим стилем, ворог обстріляв Запоріжжя, було п'ятеро постраждалих, серед яких була дитина.

17 грудня росіяни завдали авіаударів по Запоріжжю. Внаслідок атак було суттєво пошкоджено багатоповерхівку та один з об’єктів інфраструктури обласного центру.

