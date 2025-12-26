В Запоріжжі через атаки Росії в лікарнях перебувають 33 постраждалих, - ОВА
В медичних закладах Запоріжжя після російських атак по області та обласному центру загалом перебувають 33 людини. Майже половина поранених - це люди пенсійного віку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Запоріжжя Івана Федорова в Telegram.
За його словами, мова йде про людей, які постраждали під час атак Росії за останні місяці, зокрема за жовтень, листопад та грудень.
"Стан п’яти поранених медики оцінюють, як тяжкий, серед них 45-річний чоловік, який постраждав під час обстрілу Біленького наприкінці жовтня та 71-річна жінка - постраждала під час обстрілу Новояковлівки у листопаді", - зазначив Федоров.
Відомо, що 27 постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості. Серед них є дитина - дворічна дівчинка, яка отримала поранення під час однієї з атак на обласний центр. Також серед поранених майже половина - це люди похилого віку. Усім постраждалим внаслідок терактів РФ надають медичну допомогу.
Нагадаємо, що російські окупанти атакували Запоріжжя в ніч на 24 грудня під час повітряної загрози, скинувши бомби з тактичної авіації. Місцева влада повідомляла про небезпеку незадовго до ударів - йшлося про загрозу атаки КАБів. Внаслідок теракту були постраждалі цивільні мешканці.
Також 19 грудня, коли українці святкували День святого Миколая за старим стилем, ворог обстріляв Запоріжжя, було п'ятеро постраждалих, серед яких була дитина.
За кілька днів до цього росіяни також завдали авіаударів по Запоріжжю. Внаслідок атак було суттєво пошкоджено багатоповерхівку та один з об’єктів інфраструктури обласного центру.