В Запорожье из-за атак России в больницах находятся 33 пострадавших, - ОВА

В медицинских учреждениях Запорожья после российских атак по области и областному центру в целом находятся 33 человека. Почти половина раненых - это люди пенсионного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Запорожья Ивана Федорова в Telegram .

По его словам, речь идет о людях, которые пострадали во время атак России за последние месяцы, в частности за октябрь, ноябрь и декабрь.

"Состояние пяти раненых медики оценивают как тяжелое, среди них 45-летний мужчина, который пострадал во время обстрела Беленького в конце октября и 71-летняя женщина - пострадавшая во время обстрела Новояковлевки в ноябре", - отметил Федоров.

Известно, что 27 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Среди них есть ребенок - двухлетняя девочка, которая получила ранения во время одной из атак на областной центр. Также среди раненых почти половина - это пожилые люди. Всем пострадавшим в результате терактов РФ оказывают медицинскую помощь.