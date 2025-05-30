В Запоріжжі більше 13 тисяч абонентів без світла через атаку РФ

Росіяни атакували Запоріжжя 30 травня. Без світла через обстріл об'єкта інфраструктури залишились понад 13 тисяч абонентів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Понад 13 тисяч абонентів в обласному центрі знеструмлені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - розповів він.

За даними глави ОВА, енергопостачання половині з них енергетики вже відновили.

"Наразі без світла залишаються трохи більше 6 тисяч абонентів у двох районах міста", - зазначив Федоров.

На щастя, як додав голова ОВА, люди під час атаки та ліквідації її наслідків не постраждали.