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В Запоріжжі більше 13 тисяч абонентів без світла через атаку РФ

Запоріжжя, П'ятниця 30 травня 2025 11:35
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В Запоріжжі більше 13 тисяч абонентів без світла через атаку РФ Фото: в Запоріжжі більше 13 тисяч абонентів без світла через атаку РФ 30 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни атакували Запоріжжя 30 травня. Без світла через обстріл об'єкта інфраструктури залишились понад 13 тисяч абонентів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Понад 13 тисяч абонентів в обласному центрі знеструмлені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - розповів він.

За даними глави ОВА, енергопостачання половині з них енергетики вже відновили.

"Наразі без світла залишаються трохи більше 6 тисяч абонентів у двох районах міста", - зазначив Федоров.

На щастя, як додав голова ОВА, люди під час атаки та ліквідації її наслідків не постраждали.

Обстріли Запоріжжя

Російські війська атакували Запоріжжя 30 травня. Через обстріл почалася пожежа на обʼєкті інфраструктури.

До цього було не відомо, що під обстріл потрапив енергооб'єкт. Загалом в ніч на 30 травня російські війська запустили 90 дронів і дві балістичні ракети по Україні. ППО впоралася з більшістю безпілотників.

Нагадаємо, пізно ввечері 1 травня російські дрони атакували Запоріжжя. Зокрема, сталося руйнування багатоповерхівки та пожежа. Також під удар ворога потрапив локомотиворемонтний завод. Тоді постраждали десятки людей.

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