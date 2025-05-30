В Запорожье более 13 тысяч абонентов без света из-за атаки РФ
Россияне атаковали Запорожье 30 мая. Без света из-за обстрела объекта инфраструктуры остались более 13 тысяч абонентов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Более 13 тысяч абонентов в областном центре обесточены в результате вражеской атаки на Запорожье", - рассказал он.
По данным главы ОВА, энергоснабжение половине из них энергетики уже восстановили.
"Сейчас без света остаются чуть более 6 тысяч абонентов в двух районах города", - отметил Федоров.
К счастью, как добавил глава ОВА, люди во время атаки и ликвидации ее последствий не пострадали.
Обстрелы Запорожья
Российские войска атаковали Запорожье 30 мая. Из-за обстрела начался пожар на объекте инфраструктуры.
До этого было неизвестно, что под обстрел попал энергообъект. Всего в ночь на 30 мая российские войска запустили 90 дронов и две баллистические ракеты по Украине. ПВО справилась с большинством беспилотников.
Напомним, поздно вечером 1 мая российские дроны атаковали Запорожье. В частности, произошло разрушение многоэтажки и пожар. Также под удар врага попал локомотиворемонтный завод. Тогда пострадали десятки людей.
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