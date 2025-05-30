ua en ru
Пт, 30 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Запорожье более 13 тысяч абонентов без света из-за атаки РФ

Запорожье, Пятница 30 мая 2025 11:35
UA EN RU
В Запорожье более 13 тысяч абонентов без света из-за атаки РФ Фото: в Запорожье более 13 тысяч абонентов без света из-за атаки РФ 30 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне атаковали Запорожье 30 мая. Без света из-за обстрела объекта инфраструктуры остались более 13 тысяч абонентов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Более 13 тысяч абонентов в областном центре обесточены в результате вражеской атаки на Запорожье", - рассказал он.

По данным главы ОВА, энергоснабжение половине из них энергетики уже восстановили.

"Сейчас без света остаются чуть более 6 тысяч абонентов в двух районах города", - отметил Федоров.

К счастью, как добавил глава ОВА, люди во время атаки и ликвидации ее последствий не пострадали.

Обстрелы Запорожья

Российские войска атаковали Запорожье 30 мая. Из-за обстрела начался пожар на объекте инфраструктуры.

До этого было неизвестно, что под обстрел попал энергообъект. Всего в ночь на 30 мая российские войска запустили 90 дронов и две баллистические ракеты по Украине. ПВО справилась с большинством беспилотников.

Напомним, поздно вечером 1 мая российские дроны атаковали Запорожье. В частности, произошло разрушение многоэтажки и пожар. Также под удар врага попал локомотиворемонтный завод. Тогда пострадали десятки людей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Сибига призвал РФ передать меморандум ко второму раунду переговоров: почему это важно
Сибига призвал РФ передать меморандум ко второму раунду переговоров: почему это важно
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам