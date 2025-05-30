В Запорожье более 13 тысяч абонентов без света из-за атаки РФ

Россияне атаковали Запорожье 30 мая. Без света из-за обстрела объекта инфраструктуры остались более 13 тысяч абонентов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Более 13 тысяч абонентов в областном центре обесточены в результате вражеской атаки на Запорожье", - рассказал он.

По данным главы ОВА, энергоснабжение половине из них энергетики уже восстановили.

"Сейчас без света остаются чуть более 6 тысяч абонентов в двух районах города", - отметил Федоров.

К счастью, как добавил глава ОВА, люди во время атаки и ликвидации ее последствий не пострадали.