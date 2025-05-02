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У Запоріжжі подвоїлася кількість постраждалих через атаку дронів

Запоріжжя, П'ятниця 02 травня 2025 05:44
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У Запоріжжі подвоїлася кількість постраждалих через атаку дронів Фото: виявилені нові постраждалі внаслідок обстрілу БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Запоріжжі продовжує зростати кількість поранених людей через атаку російських дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він зазначив, що за останніми даними, кількість поранених внаслідок ворожої атаки зросла до 28 людей.

"Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджені житлові будинки, університет і об'єкт інфраструктури", - написав Федоров.

У Запоріжжі подвоїлася кількість постраждалих через атаку дронів

Фото: поранена внаслідок атаки російськими дронами (https://t.me/ivan_fedorov_zp)

Оновлено 06:40

Федоров повідомив, що внаслідок атаки постраждали 29 людей, серед травмованих - 13-річний хлопчик. У поранених діагностовано контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи.

На ранок 12 людей передувають у медзакладах обласного центру та отримують усю необхідну допомогу.

Удар дронами по Запоріжжю

Ввечері у четвер, 1 травня, російські загарбники масовано обстріляли ударними безпілотниками Запоріжжя.

Загалом у місті пролунали щонайменше 10 вибухів. Ворожі цілі пошкодили інфраструктуру і житловий будинок.

Раніше повідомлялося про 14 осіб внаслідок атаки РФ.

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