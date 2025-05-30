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У Запоріжжі горить обʼєкт інфраструктури через атаку росіян

Запоріжжя, П'ятниця 30 травня 2025 08:46
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У Запоріжжі горить обʼєкт інфраструктури через атаку росіян Фото: через обстріл Запоріжжя почалася пожежа на обʼєкті інфраструктури (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Запоріжжя 30 травня. Через обстріл почалася пожежа на обʼєкті інфраструктури.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Атака росіян спричинила пожежу на одному із обʼєктів інфраструктури Запоріжжя", - розповів він.

Попередньо, за даними голови ОВА, минулося без постраждалих.

"Екстрені служби виїхали на місце", - додав Федоров.

Обстріли Запоріжжя та області

Російські війська постійно обстрілюють Запоріжжя та область. Зокрема, в ніч на 30 травня російські війська запустили 90 дронів і дві балістичні ракети по Україні. ППО впоралася з більшістю безпілотників.

Зазначимо, що 29 травня росіяни авіабомбами атакували житлові будинки села Верхньої Терси Пологовського району Запорізької області. Люди опинилися під завалами.

Загалом за 29 травня двоє людей загинули і ще п'ятеро отримали поранення в результаті ворожих ударів по Пологовському та Василівському районах.

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Запоріжжя Пожежа Війна в Україні
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