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Росіяни вдарили по Україні двома "Іскандерами" и 90 дронами. Скільки збила ППО

Україна, П'ятниця 30 травня 2025 08:17
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Росіяни вдарили по Україні двома "Іскандерами" и 90 дронами. Скільки збила ППО Фото: ППО збила 56 з 90 дронів під час атаки РФ по Україні в ніч на 30 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 30 травня Росія запустила по Україні 90 дронів і дві ракети "Іскандер". Більше половини дронів вдалось збити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 30 травня противник атакував 90 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні.

Дрони окупанти запускали із напрямків:

  • Міллерово,
  • Орел,
  • Шаталово,
  • Курськ,
  • Приморсько-Ахтарськ.

А також росіяни завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області. Основні напрямки повітряного удару - Харківщина, Одещина та Донеччина.

Скільки дронів збила ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 8:00 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни", - кажуть військові.

Зокрема, 26 з них було збито вогневими засобами ураження, 30 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.

Обстріл РФ по Україні в ніч на 30 травня

Після 23:00 російська армія запустила по Україні дрони-камікадзе. Пізніше до загрози ударів дронів додалась загроза ударів балістикою.

Зокрема, в ніч на 30 травня у Харкові було чути звук вибуху. Перед цим військові попереджали про швидкісну ціль в регіоні, а також дрони.

Пізніше з'ясувалось, що російські БпЛА масовано обстріляли підприємство в одному з районів Харкова. На місці прильотів виникла пожежа.

Також під обстрілом опинилось село Василів Хутір у Харківській області. Через ворожу атаку є постраждалі.

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