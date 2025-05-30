Росіяни вдарили по Україні двома "Іскандерами" и 90 дронами. Скільки збила ППО

В ніч на 30 травня Росія запустила по Україні 90 дронів і дві ракети "Іскандер". Більше половини дронів вдалось збити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Зокрема, 26 з них було збито вогневими засобами ураження, 30 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.

"Станом на 8:00 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни", - кажуть військові.

А також росіяни завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області. Основні напрямки повітряного удару - Харківщина, Одещина та Донеччина.

"У ніч на 30 травня противник атакував 90 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні.

Обстріл РФ по Україні в ніч на 30 травня

Після 23:00 російська армія запустила по Україні дрони-камікадзе. Пізніше до загрози ударів дронів додалась загроза ударів балістикою.

Зокрема, в ніч на 30 травня у Харкові було чути звук вибуху. Перед цим військові попереджали про швидкісну ціль в регіоні, а також дрони.

Пізніше з'ясувалось, що російські БпЛА масовано обстріляли підприємство в одному з районів Харкова. На місці прильотів виникла пожежа.

Також під обстрілом опинилось село Василів Хутір у Харківській області. Через ворожу атаку є постраждалі.

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