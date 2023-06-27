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У Запоріжжі 29 червня проведуть спеціальні навчання на випадок аварії на ЗАЕС

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Запоріжжя, Вівторок 27 червня 2023 15:09
У Запоріжжі 29 червня проведуть спеціальні навчання на випадок аварії на ЗАЕС Ілюстративне фото: у Запоріжжі 29 червня проведуть спеціальні навчання на випадок аварії на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Запоріжжі 29 червня планують провести спеціальні навчання на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"З метою забезпечення готовності до захисту населення під час можливого виникнення надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС обласною військовою адміністрацією 29 червня 2023 року буде організовано проведення спеціального навчання", - написав він.

В межах навчання передбачене практичне відпрацювання заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації та проведення евакуації населення.

При цьому в ОВА наголошують, що всі заходи мають навчальний характер. Тож мешканців просять дотримуватися спокою.

Там підкреслюють, що наразі ситуація на атомній станції контрольована, загроз не зафіксовано.

Ситуація на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни готують теракт на ЗАЕС з викидом радіації. Він наголосив, що окупанти вже підготувалися до нього.

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме басейн-охолоджувач.

При цьому США не фіксують готовності Росії застосувати ядерну зброю чи підірвати Запорізьку АЕС.

Більше про те, навіщо Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - у матеріалі РБК-Україна.

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