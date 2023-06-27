США не бачать готовності Росії застосувати ядерну зброю чи підірвати ЗАЕС
Сполучені Штати дуже уважно стежать за захопленою російською армією Запорізькою АЕС та за російською ядерною зброєю. Поки що жодних ознак ядерного удару немає.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"У нас є можливість відслідковувати радіоактивну активність поряд зі станцією, і ми просто не бачили жодних ознак того, що ця загроза неминуча, але ми дуже, дуже уважно слідкуємо за нею", - сказав він про Запорізьку АЕС.
Відповідаючи на запитання щодо планів застосувати ядерну зброю проти України, Кірбі сказав, що Росія є ядерною державою, і США стежать, наскільки це можливо, за її ядерним потенціалом.
"І ми не побачили жодних ознак, окрім гучної риторики, ми не побачили жодних ознак того, що є якийсь намір застосувати ядерну зброю на території України", - сказав він.
Кірбі запевнив, що США не бачили нічого такого, що змусило б змінити "нашу власну стратегічну позицію стримування".
Загроза ядерного застосування зброї
Нагадаємо, Росія та Білорусь, які є близькими союзниками з війни проти України, на початку цього року домовилися розмістити частину тактичного ядерного арсеналу Москви в Білорусі. Російський президент Володимир Путін оголосив про плани вперше розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі.
Президент США Джо Байден сказав, що загроза використання Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї є "реальною".
Запорізька АЕС
Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС у березні 2022 року. Глава військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку підриву Запорізької АЕС, басейн-охолоджувач та чотири енергоблоки заміновано. Він пояснив, що без охолодження ядерні реактори можуть розплавитись за період від десяти годин до 14 днів.
Докладніше про те, навіщо Росія замінувала ЗАЕС і яка ймовірність катастрофи, читайте у матеріалі РБК-Україна.
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