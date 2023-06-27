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В Запорожье 29 июня проведут специальные учения на случай аварии на ЗАЭС

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Запорожье, Вторник 27 июня 2023 15:09
В Запорожье 29 июня проведут специальные учения на случай аварии на ЗАЭС Иллюстративное фото: в Запорожье 29 июня проведут специальные учения на случай аварии на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Запорожье 29 июня планируют провести специальные учения на случай чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"С целью обеспечения готовности к защите населения во время возможного возникновения чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС областной военной администрацией 29 июня 2023 будет организовано проведение специального учения", - написал он.

В рамках учения предусмотрена практическая отработка мер по реагированию на чрезвычайные ситуации и проведение эвакуации населения.

При этом в ОВА подчеркивают, что все мероприятия носят обучающий характер. Так что жителей просят соблюдать спокойствие.

Там подчеркивают, что ситуация на атомной станции контролируемая, угроз не зафиксировано.

Ситуация на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне готовят теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что оккупанты уже подготовились к нему.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, а именно бассейн-охладитель.

При этом США не фиксируют готовность России применить ядерное оружие или подорвать Запорожскую АЭС.

Больше о том, зачем Россия заминировала ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - в материале РБК-Украина.

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