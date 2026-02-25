Запис у перший клас в Києві: коли стартує прийом документів і як їх подати

Батькам майбутніх першокласників розповіли, коли в Києві стартує прийом документів на наступний навчальний рік та які формати запису до школи існують.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, прийом документів до перших класів на 2026/2027 навчальний рік стартує в Києві з 1 квітня.
При цьому подати відповідні заяви можна буде до 1 червня включно.
"Попри виклики війни та надзвичайні ситуації, пов'язані з нестачею тепла і світла, ми забезпечуємо стабільну роботу освітньої системи", - наголосив посадовець.
Мешканцям Києва пояснили, що батьки майбутніх учнів можуть вибрати зручний формат подачі документів:
Згідно з інформацією КМДА, пріоритетом для першочергового зарахування залишається проживання родини на території обслуговування відповідної школи.
Крім того, в першу чергу зараховують:
Насамкінець громадянам розповіли, що наразі у школах Києва здобувають освіту майже 264 тисячі учнів. Серед них 18,4 тисячі - першокласники.
При цьому 1 вересня цього року столичні школи очікують майже 20 тисяч першокласників.
Мондриївський зауважив, що влада продовжує "цифровізацію задля безпеки дітей".
"У школах впроваджена автоматизована охорона, відеонагляд, забезпечено стабільний інтернет в укриттях. Паралельно оперативно відновлюємо пошкоджену інфраструктуру, щоб створити безпечні умови для очного навчання", - підсумував посадовець.
