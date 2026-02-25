Запис у перший клас в Києві: коли стартує прийом документів і як їх подати

Коли стартує прийом документів і як довго триває

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, прийом документів до перших класів на 2026/2027 навчальний рік стартує в Києві з 1 квітня.

При цьому подати відповідні заяви можна буде до 1 червня включно.

"Попри виклики війни та надзвичайні ситуації, пов'язані з нестачею тепла і світла, ми забезпечуємо стабільну роботу освітньої системи", - наголосив посадовець.

Який формат подачі документів можна обрати

Мешканцям Києва пояснили, що батьки майбутніх учнів можуть вибрати зручний формат подачі документів:

або особисто у школі;

або електронною поштою - на адресу обраного закладу освіти;

або дистанційно через інформаційно-комунікаційну систему "Портал послуг" - скориставшись послугою "Запис дитини до школи".

Хто у пріоритеті для зарахування до школи

Згідно з інформацією КМДА, пріоритетом для першочергового зарахування залишається проживання родини на території обслуговування відповідної школи.

Крім того, в першу чергу зараховують:

дітей, чиї рідні брати та/або сестри вже навчаються в цьому закладі освіти;

дітей працівників школи;

випускників її дошкільного підрозділу.

Скільки першокласників може бути цього року

Насамкінець громадянам розповіли, що наразі у школах Києва здобувають освіту майже 264 тисячі учнів. Серед них 18,4 тисячі - першокласники.

При цьому 1 вересня цього року столичні школи очікують майже 20 тисяч першокласників.

Мондриївський зауважив, що влада продовжує "цифровізацію задля безпеки дітей".

"У школах впроваджена автоматизована охорона, відеонагляд, забезпечено стабільний інтернет в укриттях. Паралельно оперативно відновлюємо пошкоджену інфраструктуру, щоб створити безпечні умови для очного навчання", - підсумував посадовець.