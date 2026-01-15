ua en ru
Що не можна приносити до школи: уряд ухвалив перелік небезпечних предметів

Четвер 15 січня 2026 18:08
UA EN RU
Що не можна приносити до школи: уряд ухвалив перелік небезпечних предметів Фото: Дівчинка йде до школи (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Кабінет міністрів України затвердив перелік небезпечних предметів і речовин, із якими заборонено перебувати на території та в приміщеннях шкіл. Рішення ухвалено з метою підвищення безпеки учасників освітнього процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Що заборонено приносити до школи

Згідно з рішенням Кабінет Міністрів України, до переліку заборонених предметів входять:

  • вогнепальна, пневматична та холодна зброя (ножі, луки, арбалети, кастети, нунчаки тощо), а також їхні імітації (макети, муляжі, іграшки);
  • боєприпаси, вибухові та піротехнічні предмети;
  • пристрої для відстрілу гумових куль, газові балончики, електрошокери, спецзасоби (кайданки, гумові та пластикові кийки);
  • інструменти (молотки, викрутки, дрилі, пили, газові пальники);
  • легкозаймисті речовини;
  • наркотичні та психотропні речовини, алкоголь;
  • тютюнові вироби, електронні сигарети, пристрої для нагрівання тютюну;
  • енергетичні напої.

Які є винятки

Заборона не поширюється на предмети, що використовуються:

  • в освітньому процесі;
  • у господарській діяльності закладу;
  • у шкільних музеях;
  • під час спортивних і виховних заходів - за умови контролю відповідальних осіб.

У МОН наголошують, що рішення спрямоване на підвищення рівня безпеки в закладах загальної середньої освіти та реалізацію вимог законодавства щодо безпечного освітнього середовища.

Напад у школі Києва

Нагадаємо, 12 січня у Києві один із учнів напав на вчительку й однокласника, потім хлопець поранив себе. За даними правоохоронців, 14-річний школяр прийшов до навчального закладу з рюкзаком, у якому були балаклава, захисний шолом і два ножі. Перед початком уроку він переодягнувся у вбиральні, після чого увірвався до класу та напав на 39-річну вчительку історії і 14-річного учня.

Після нападу підліток зачинився у вбиральні та завдав собі ножових поранень. Усі троє постраждалих госпіталізовані. Вчителька перебуває у тяжкому стані, стан учня та нападника також оцінюють медики.

Поліція оперативно затримала нападника. Йому повідомлено про підозру у замаху на вбивство двох осіб. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили в телефоні підлітка листування з невідомими особами, які, за попередніми даними, можуть бути пов’язані з російськими спецслужбами. У переписці обговорювалися можливі злочинні наміри. Цю версію перевіряють.

Міносвіти Школа Освіта в Україні
