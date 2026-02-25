RU

Общество Образование Деньги Изменения

Запись в первый класс в Киеве: когда стартует прием документов и как их подать

Даты приема документов для записи детей в первый класс в Киеве уже известны (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Родителям будущих первоклассников рассказали, когда в Киеве стартует прием документов на следующий учебный год и какие форматы записи в школу существуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Читайте также: Дистанционка и "образовательная миграция": как в Киеве спасают школьников от холодных классов

Когда стартует прием документов и как долго длится

По словам заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, прием документов в первые классы на 2026/2027 учебный год стартует в Киеве с 1 апреля.

При этом подать соответствующие заявления можно будет до 1 июня включительно.

"Несмотря на вызовы войны и чрезвычайные ситуации, связанные с нехваткой тепла и света, мы обеспечиваем стабильную работу образовательной системы", - подчеркнул чиновник.

Какой формат подачи документов можно выбрать

Жителям Киева объяснили, что родители будущих учеников могут выбрать удобный формат подачи документов:

  • либо лично в школе;
  • либо по электронной почте - на адрес выбранного учебного заведения;
  • либо дистанционно через информационно-коммуникационную систему "Портал услуг" - воспользовавшись услугой "Запись ребенка в школу".

Кто в приоритете для зачисления в школу

Согласно информации КГГА, приоритетом для первоочередного зачисления остается проживание семьи на территории обслуживания соответствующей школы.

Кроме того, в первую очередь зачисляют:

  • детей, чьи родные братья и/или сестры уже учатся в этом учебном заведении;
  • детей работников школы;
  • выпускников ее дошкольного подразделения.

Сколько первоклассников может быть в этом году

В завершение гражданам рассказали, что сейчас в школах Киева получают образование почти 264 тысячи учеников. Среди них 18,4 тысячи - первоклассники.

При этом 1 сентября этого года столичные школы ожидают почти 20 тысяч первоклассников.

Мондриевский отметил, что власти продолжают "цифровизацию для безопасности детей".

"В школах внедрена автоматизированная охрана, видеонаблюдение, обеспечен стабильный интернет в укрытиях. Параллельно оперативно восстанавливаем поврежденную инфраструктуру, чтобы создать безопасные условия для очного обучения", - подытожил чиновник.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел обновило перечень мероприятий по охране учебных заведений на период военного положения.

Теперь физическая охрана, проверка учеников металлодетекторами и камеры видеонаблюдения станут обязательными стандартами для школ.

Тем временем министр образования и науки Оксен Лисовой объяснил, могут ли школы запрещать гаджеты (в частности смартфоны) на уроках.

Читайте также, что нельзя приносить в школу - какой перечень опасных предметов утвердило правительство.

КГГАКиевШколаДетиДокументыУченикиОбразование в УкраинеСоветы родителям