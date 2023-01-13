Запеклі бої за Соледар та "сіра зона" у Запорізькій області: актуальна карта війни в Україні

На околицях Соледару у Донецькій області тривають активні бойові дії між українськими захисниками та російськими окупантами. Тим часом у Запорізькій області два села перейшли у "сіру зону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap .

Аналітики зазначаються, що інформації про фактичну ситуацію у Соледарі немає, на околицях міста йдуть запеклі бої між українськими та російськими військовими.

Окрім того, росіяни не полишають спроб захопити Бахмут у Донецькій області, проте успіху не досягають.

Тим часом селища Мирне та Дорожнянка у Запорізькій області перебувають у так званій "сірій зоні".

Так, росіяни інколи заходять у Мирне, але не мають повного контролю над ним. Тим часом у Дорожнянці окупанти лише у частині села, далі просунутися їм не дає наша артилерія.

Нагадаємо, Росія оголосила про нібито захоплення Соледара. При цьому речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий спростував заяву окупантів, наголосивши, що бої й досі йдуть в місті.

Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що жодна зі сторін не контролює місто.

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