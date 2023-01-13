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Запеклі бої за Соледар та "сіра зона" у Запорізькій області: актуальна карта війни в Україні

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П'ятниця 13 січня 2023 18:30
Запеклі бої за Соледар та "сіра зона" у Запорізькій області: актуальна карта війни в Україні Фото: з'явилась актуальна карта бойових дій в Україні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На околицях Соледару у Донецькій області тривають активні бойові дії між українськими захисниками та російськими окупантами. Тим часом у Запорізькій області два села перейшли у "сіру зону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap.

Аналітики зазначаються, що інформації про фактичну ситуацію у Соледарі немає, на околицях міста йдуть запеклі бої між українськими та російськими військовими.

Окрім того, росіяни не полишають спроб захопити Бахмут у Донецькій області, проте успіху не досягають.

Запеклі бої за Соледар та &quot;сіра зона&quot; у Запорізькій області: актуальна карта війни в Україні

Тим часом селища Мирне та Дорожнянка у Запорізькій області перебувають у так званій "сірій зоні".

Так, росіяни інколи заходять у Мирне, але не мають повного контролю над ним. Тим часом у Дорожнянці окупанти лише у частині села, далі просунутися їм не дає наша артилерія.

Запеклі бої за Соледар та &quot;сіра зона&quot; у Запорізькій області: актуальна карта війни в Україні

Нагадаємо, Росія оголосила про нібито захоплення Соледара. При цьому речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий спростував заяву окупантів, наголосивши, що бої й досі йдуть в місті.

Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що жодна зі сторін не контролює місто.

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Донецька область Війна Росії проти України
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