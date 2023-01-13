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Росія оголосила про нібито захоплення Соледара

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Москва, П'ятниця 13 січня 2023 12:45
Росія оголосила про нібито захоплення Соледара Фото: РФ заявляє, що нібито захопила Соледар (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

Росія заявляє, що нібито повністю захопила місто Соледар Донецької області, де тривали важкі бої. Генштаб ЗСУ не підтверджує цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.

"Увечері 12 січня завершено звільнення Соледара, який має важливе значення для продовження успішних наступальних дій", - йдеться у повідомленні російського Міноборони.

При цьому речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі РБК-Україна на питання про нібито захоплення Соледара окупантами заявив, що інформація не відповідає дійсності.

"Ні, це не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті. Деталі я не можу говорити", - сказав він.

Що відомо про ситуацію у Соледарі

Нагадаємо, Сергій Череватий сьогодні в ефірі телемарафону заявив, що бої у Соледарі тривають, українські захисники продовжують тримати оборону. За його словами, росіяни навмисно розганяють "шум", аби посіяти зневіру серед українців.

У Міноборони України також зазначили, що ніч у Соледарі була напруженою, а бої тривають.

При цьому сьогодні в ранковому зведенні аналітики ISW припустили, що російські окупанти, ймовірно, захопили Соледар. Однак вони наголосили, що це не призведе до оточення Бахмута.

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