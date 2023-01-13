Росія оголосила про нібито захоплення Соледара

Росія заявляє, що нібито повністю захопила місто Соледар Донецької області, де тривали важкі бої. Генштаб ЗСУ не підтверджує цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.

"Увечері 12 січня завершено звільнення Соледара, який має важливе значення для продовження успішних наступальних дій", - йдеться у повідомленні російського Міноборони.

При цьому речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі РБК-Україна на питання про нібито захоплення Соледара окупантами заявив, що інформація не відповідає дійсності.

"Ні, це не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті. Деталі я не можу говорити", - сказав він.

Що відомо про ситуацію у Соледарі

Нагадаємо, Сергій Череватий сьогодні в ефірі телемарафону заявив, що бої у Соледарі тривають, українські захисники продовжують тримати оборону. За його словами, росіяни навмисно розганяють "шум", аби посіяти зневіру серед українців.

У Міноборони України також зазначили, що ніч у Соледарі була напруженою, а бої тривають.

При цьому сьогодні в ранковому зведенні аналітики ISW припустили, що російські окупанти, ймовірно, захопили Соледар. Однак вони наголосили, що це не призведе до оточення Бахмута.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.